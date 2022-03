Veterani vojne za Slovenijo obsojajo zlorabo ukrajinskih beguncev za predvolilne namene

Ljubljana, 4. marca - V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo najostreje obsojajo izkoriščanje beguncev, ki so ob napadu Rusije zapustili Ukrajino, v politične in predvsem predvolilne namene. "Z delitvijo na begunce in migrante, večvredne in manjvredne, ker pripadajo drugačnim kulturam in rasam, se ustvarja vtis o rasizmu v Sloveniji," so zapisali v sporočilu za javnost.