Podjetja še naprej ustavljajo dejavnosti v Rusiji

Moskva, 4. marca - Seznam podjetij, ki prekinjajo oz. omejujejo svoje poslovanje v Rusiji in Belorusiji, se povečuje. Družbi Google in Tripadvisor sta onemogočili ocenjevanje lokacij, Airbnb je v obeh državah ustavil aktivnosti, proizvajalec čipov Intel pa je napovedal zaustavitev vseh pošiljk v Rusijo in Belorusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.