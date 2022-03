Na Gruškovju odprli drugo enoto avtocestne policije

Gruškovje, 4. marca - Na mejnem prehodu Gruškovje je danes potekala slovesnost ob odprtju druge enote avtocestne policije, in sicer specializirane enote avtocestne policije Maribor. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je zahvalil vsem, ki so pred slabima dvema letoma prisluhnili ideji o ustanovitvi avtocestne policije, so objavili na ministrstvu.