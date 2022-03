Izidi smuka v Kvitfjellu

* Izidi, smuk, moški: 1. Niels Hintermann (Švi) 1:44,42 Cameron Alexander (Kan) 1:44,42 3. Matthias Mayer (Avt) 1:44,54 +0,12 4. Beat Feuz (Švi) 1:44,61 +0,19 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:44,62 +0,20 6. Johan Clarey (Fra) 1:44,99 +0,57 7. Daniel Danklmaier (Avt) 1:45,03 +0,61 . Simon Jocher (Nem) 1:45,03 +0,61 9. Guglielmo Bosca (Ita) 1:45,10 +0,68 10. Dominik Paris (Ita) 1:45,12 +0,70 ... 41. Miha Hrobat (Slo) 1:46,23 +1,81 51. Boštjan Kline (Slo) 1:46,75 +2,33 53. Martin Čater (Slo) 1:46,79 +2,37 60. Nejc Naraločnik (Slo) 1:47,30 +2,88 - svetovni pokal, skupno, moški (28/37): 1. Marco Odermatt (Švi) 1216 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 870 3. Matthias Mayer (Avt) 752 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 659 5. Beat Feuz (Švi) 629 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 564 7. Manuel Feller (Avt) 522 8. Dominik Paris (Ita) 472 9. Alexis Pinturault (Fra) 449 10. Lucas Braathen (Nor) 405 ... 43. Žan Kranjec (Slo) 167 52. Martin Čater (Slo) 136 70. Boštjan Kline (Slo) 83 94. Štefan Hadalin (Slo) 44 95. Miha Hrobat (Slo) 42 ... - smuk, moški (9/11): 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 490 točk 2. Beat Feuz (Švi) 487 3. Matthias Mayer (Avt) 462 4. Marco Odermatt (Švi) 417 5. Dominik Paris (Ita) 382 6. Niels Hintermann (Švi) 372 7. Vincent Kriechmayr (Avt) 325 8. Johan Clarey (Fra) 283 9. Daniel Hemetsberger (Avt) 279 10. Bryce Bennett (ZDA) 206 ... 21. Martin Čater (Slo) 104 24. Boštjan Kline (Slo) 83 36. Miha Hrobat (Slo) 42 ...