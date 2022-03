Manca Košir tokrat s knjigo epistol na temo tišine

Ljubljana, 4. marca - Pri Mladinski knjigi so predstavili knjigo epistol Mance Košir Nagovori tišine. Avtorica si je tokrat dopisovala z različnimi ustvarjalci, ki pa imajo domačen odnos s tišino. Soavtorji knjige so slikarka Joni Zakonjšek, literat Dušan Šarotar, arhitekta Robert Dolinar in Ira Zorko, režiser Tomi Janežič ter prevajalka Vesna Velkovrh Bukilica.