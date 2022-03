V enotedenski akciji za večjo varnost pešcev skoraj dva tisoč kršitev

Ljubljana, 4. marca - V nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden, ki je trajala en teden, so policisti ugotovili 1825 kršitev, od tega so v 1459 primerih kršitelje zgolj opozorili. Veliko večino kršitev, 1742, so zakrivili pešci sami, 83 kršitev pa so policisti ugotovili pri voznikih motornih vozil, je zapisala policija.