Škofjeloški Mestni trg bo doživel celovito prenovo

Škofja Loka, 5. marca - Občina Škofja Loka se bo lotila prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Gre za celovito funkcionalno obnovo osrednjega javnega trga v mestu in enega najbolj prepoznavnih mestnih trgov v državi. Prenova, ki so jo občanom predstavili ta teden, bo stala okoli štiri milijone evrov in bi lahko stekla v začetku prihodnjega leta.