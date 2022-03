Ptujčani prvi finalisti pokalnega tekmovanja

Podčetrtek, 4. marca - Igralci Hiše daril Ptuj so prvi finalisti futsalskega pokala Terme Olimia. V prvem polfinalu so na zaključnem turnirju v Podčetrtku premagali Litijo s 4:2. Drugi finalist bo znan po dvoboju branilca naslova Dobovca in Silika Vrhnike, ki se bo začel ob 21.00. Finale bo v soboto ob 20. uri.