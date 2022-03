Ljubljana, 4. marca - Delovne razmere za ženske v Sloveniji se glede na mednarodne indekse slabšajo, so izpostavile uvodne govorke na današnjem dogodku v organizaciji Združenja nadzornikov Slovenije in Združenja Manager, na katerem so predstavili stanje na področju uravnotežene spolne zastopanosti na mestih odločanja v Sloveniji in globalno.