V Občini Hajdina obsežen projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode

Hajdina, 4. marca - Občina Hajdina začenja projekt, v okviru katerega bodo zagotovili odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba, kjer ta storitev še ni v celoti zagotovljena. Vrednost projekta, ki bo eden večjih v zadnjih letih v občini, znaša dobrih 930.000 evrov, potekal bo do novembra letos.