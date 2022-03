Vodja IAEA želi pogovore v Černobilu o varnostnih zagotovilih

Dunaj/Kijev, 4. marca - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je Rusiji in Ukrajini izrazil pripravljenost, da pride v Černobil in vodi pogajanja med stranema o varnostnih zagotovilih za ukrajinske jedrske elektrarne. To je dejal po današnjem ruskem zavzetju ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju, največje v Evropi.