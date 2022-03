Podgoršek zadovoljen s potekom investicij v ribiško infrastrukturo

Izola, 4. marca - Kmetijski minister Jože Podgoršek se je danes srečal z županoma Pirana in Izole, da bi ocenil stopnjo pripravljenosti projektov za vlaganja v ribiško infrastrukturo. Podgoršek je izrazil zadovoljstvo nad tem, da so v Izoli investicijo pripravili v soglasju z ribiči. Piranska občina pa ima časa do konca meseca za oddajo popolne vloge za projekt.