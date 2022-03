Omogočen dostop do portala zVem za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo

Ljubljana, 4. marca - Varuh človekovih pravic je s svojimi argumenti in posredovanjem dosegel, da lahko starši s podaljšano roditeljsko pravico in skrbniki oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo po novem dostopajo do podatkov svojih otrok na portalu zVem. Varuh je ugotovil, da sta notranje ministrstvo in NIJZ kršila načelo upravljanja, so sporočili pri varuhu.