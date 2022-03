Ministrstvo odprlo razpravo o predlaganem zakonu o SFC

Ljubljana, 4. marca - Ministrstvo za kulturo je s spletnim posvetom odprlo javno razpravo o predlogu zakona o Slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru. Predlog prihaja 12 let po sprejetju zakona o javni filmski agenciji (SFC), po besedah predlagateljev pa skuša naslavljati razmere v AV sektorju, na katere so njegovi predstavniki opozarjali v zadnjih letih.