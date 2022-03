Senzacija Kanadčana Alexandra v Kvitfjellu, Slovenci razočarali

Kvitfjell, 4. marca - Prvi od dveh smukov za svetovni pokal alpskih smučarjev letos v Kvitfjellu na Norveškem se je razpletel s pravim trilerjem in velikim presenečenjem. Zmagovalca sta dva, Kanadčan Cameron Alexander in Švicar Nils Hintermann. Gre za tekmovalca, ki nista sodila v krog favoritov. Slovenci so ostali brez točk.