SBI TOP dopoldne s padcem, delnice Krke izgubile več kot štiri odstotke

Ljubljana, 4. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 2,45 odstotka. Največ, 4,35 odstotka, so izgubile delnice Krke, za katere je vnovič največ zanimanja. Več kot dva odstotka so kljub objavi rekordnega čistega dobička v lanskem letu izgubile tudi delnice Save Re.