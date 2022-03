Navezovalno cesto Ljubečna-Celje vzhod naj bi končali do sredine leta

Celje, 6. marca - Navezovalna cesta Ljubečna-avtocestni priključek Celje vzhod, ki bo razbremenila omrežje obstoječih cest na območju, bo po zagotovilih direkcije za infrastrukturo zgrajena do sredine leta, so sporočili iz celjske občine. Dela na terenu so stekla septembra predlani, vrednost naložbe je nekaj manj kot 1,8 milijona evrov.