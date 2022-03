Portorož, 4. marca - Občina Piran in Športni in mladinski center Piran sta v četrtek v Avditoriju Portorož razglasila športnika Občine Piran za leto 2021. Naziv pripada jadralkama Tini Mrak in Veroniki Macarol ter boksarju Tadeju Černogi, so sporočili iz piranske občine.