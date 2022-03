V okviru zdravniške zbornice zbiranje medicinskih pripomočkov za Ukrajino

Ljubljana, 4. marca - Zaradi kritičnih razmer v Ukrajini Zdravniška zbornica Slovenije zbira medicinske potrebščine in sanitetni material. Pomoč bodo nato s pomočjo partnerskih humanitarnih organizacij predali Ukrajini, so sporočili. Ob tem je preko 100 zdravnikov in zobozdravnikov izrazilo interes za vključitev med prostovoljce za oskrbo bolnikov na ukrajinski meji.