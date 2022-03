Osrednje bonitetne hiše boniteto Rusije znižale v območje visokega tveganja

Moskva, 4. marca - Osrednje bonitetne hiše so po ruski invaziji na Ukrajino in ostrih mednarodnih sankcijah zoper Rusijo, ki so sledile, znižale oceno na dolgoročni dolg Rusije v območje visokega tveganja za odplačevanje obveznosti (junk). Kot opozarjajo, je ta država v vse slabšem položaju, zato bi se lahko njena boniteta v prihodnje še znižala.