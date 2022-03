Ocena pripravljenosti SV ostaja nespremenjena, a nakazuje trend navzgor

Ljubljana, 4. marca - Najnižjo raven sposobnosti delovanja je glede na letne ocene Slovenska vojska dosegla med leti 2014 in 2016. Po letu 2012 so ocene nižje zlasti zaradi varčevanja, pa tudi spremembe metodologije. Pri ocenjevanju za 2021 se je ta znova spremenila. Kljub temu je v osnovi ocena ostala enaka, povečanje sredstev in delo s kadri pa kaže trend navzgor.