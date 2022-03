Šef Nata obsodil rusko obstreljevanje ukrajinske nuklearke

Bruselj, 4. marca - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes v Bruslju obsodil rusko obstreljevanje ukrajinske jedrske elektrarne in napade na civiliste. "Vse to kaže na brezobzirnost te vojne in na to, kako pomembno je, da se konča," je poudaril ob začetku izrednega zasedanja zunanjih ministrov zaveznic, sklicanega zaradi ruske invazije Ukrajine.