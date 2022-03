Tudi ruski in beloruski dvigovalci brez tekem

Ljubljana, 4. marca - Brez nastopov na mednarodnih tekmovanjih so zaradi vojaške agresije na Ukrajino ostali tudi ruski in beloruski dvigovalci uteži. Mednarodna zveza za dvigovanje uteži je prepovedala nastope na tekmah vsem športnikom in funkcionarjem teh dveh držav ter s koledarja umaknila vsa mednarodna tekmovanja v Rusiji in Belorusiji.