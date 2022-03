Evropske borze zadnji dan tedna začele globoko v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 4. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so ob začetku današnjega trgovanja močno pod gladino in tako nadaljujejo trend padcev, ki so ga v sredo nakazale newyorške borze in danes nadaljevale azijske. Vlagatelje je prestrašila vest, da je po ruskem obstreljevanju izbruhnil požar v eni od stavb jedrske elektrarne v ukrajinskem Zaporožju.