Eko sklad zaradi velikega povpraševanja zaključil razpis za samooskrbo z električno energijo, v kratkem naj bi sledil nov

Ljubljana, 4. marca - Eko sklad je danes v uradnem listu objavil zaključek javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo. Na poziv je prejel veliko število vlog, tako da so vsa sredstva za letos že rezervirana, so pojasnili. Na ministrstvu za infrastrukturo napovedujejo zagotovitev dodatnih sredstev in nov razpis.