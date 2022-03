Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 4. marca - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Bolj nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih pobočjih. Previdnost je priporočljiva predvsem v grapah, kjer so lahko večje količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Manjši snežni plaz se lahko na redkih mestih sproži že pod manjšo obremenitvijo, večinoma pa je zato potrebna velika obremenitev. Vetru izpostavljene lege so močno spihane. Snežna odeja je ponekod poledenela, zato je tam nevarnost zdrsa.

V nekoliko toplejšem vremenu se je na osončenih legah sneg v zadnjih dveh dneh predvsem v sredogorju čez dan nekoliko ojužil in ponoči pomrznil. Z današnjo ohladitvijo se bo ta proces končal. Sneg je večinoma trd in skorjast, v senčnih legah pa je v zatišnih legah ponekod še do okoli 20 centimetrov mehkega napihanca. Snega v gorah ni veliko, višina snežne odeje je zelo neizenačena. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage.

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj snežnih ploh. Pihal bo šibak do zmeren severni do severovzhodni veter. Temperatura bo pod ničlo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo v oblakih. Manj oblačnosti bo v zahodnih Julijcih. Pihal bo zmeren vzhodni do severovzhodni veter. Mrzlo bo. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo v gorah precej oblačno in ponekod megleno ter vetrovno in mrzlo.

V mrzlem in vetrovnem vremenu se plazovne in snežne razmere ne bodo kaj dosti spreminjale. Sneg bo ostal zmrznjen in trd, veter zato ne bo delal novih omembe vrednih akumulacij. Snežna odeja bo stabilna, le v zatišnih senčnih legah, kjer je morebiti še napihan mehkejši sneg, se lahko pod obremenitvijo sproži manjši snežni plaz.