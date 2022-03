V Dobrovem nova poslovna cona

Dobrovo, 4. marca - Na Dobrovem bodo danes uradno predali namenu novo poslovno cono. Ob komunalnem urejanju območja so prenovili tudi tamkajšnjo cesto in križišče ter območje protipoplavno zavarovali pred bližnjim vodotokom. Današnje slovesnosti se bosta udeležila tudi ministra za infrastrukturo in razvoj, Jernej Vrtovec in Zvonko Černač.