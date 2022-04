Novogoriška Mestna galerija vabi na razstavo Pošasti so ljudje

Nova Gorica, 2. aprila - V Mestni galeriji Nova Gorica je do 22. aprila na ogled kuratorska razstava Pošasti so ljudje. Izbor umetnikov so tokrat zaupali likovni kritičarki Nini Jeza. Kot so zapisali v galeriji, izbor temelji na predstavitvah srhljivosti, groze in splošne grotesknosti skozi umetniški pogled ustvarjanja.