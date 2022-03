Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 4. marca - Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo v notranjosti Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na zahodu precej jasno, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno, še bo možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju od 1 do 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, tudi na zahodu se bo oblačnost povečala. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho in razmeroma hladno vreme. Oba dneva bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nad severno in srednjo Evropo pa se nahaja anticiklon. Nad naše kraje ob severovzhoda doteka malo manj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost in tudi manjše plohe. Sončno bo ostalo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod pa bo zapihal severovzhodni veter. Hladneje bo. V soboto bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal severovzhodnik, ob Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.