Ljubljanska in reška univerza želita v prihodnje poglobiti sodelovanje

Ljubljana, 3. marca - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič in rektorica Univerze na Reki Snježana Prijić - Samardžija sta se danes na srečanju v Ljubljani pogovarjala o skupnih projektih in aktivnostih, predvsem o možnosti nadgradnje obstoječega Centra za napredne študije Jugovzhodne Evrope na Reki, so sporočili z ljubljanske univerze.