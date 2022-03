Nika Križnar in Urša Bogataj številka 1 in 2 na norveški turneji

Lillehammer, 3. marca - Avstrijka Marita Kramer (299,9 točke), vodilna smučarska skakalka to zimo, je na drugi tekmi norveške turneje v Lillehammerju za las preprečila zmago Niki Križnar, ki je bila s točko zaostanka druga, tretja pa je bila olimpijska prvakinja Urša Bogataj (291,1). Križnarjeva in Bogatajeva sta sicer številka 1 in 2 v skupni razvrstitvi turneje raw air.