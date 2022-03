Izidi smučarskih skokov v Lillehammerju (2)

* Izidi, Lillehammer: 1. Marita Kramer (Avt) 299,9 točke (136 m/125,5) 2. Nika Križnar (Slo) 298,9 (134,5/126,5) 3. Urša Bogataj (Slo) 291,1 (132,0/126,5) 4. Sara Takanashi (Jap) 279,0 (132,0/117,0) 5. Yuki Ito (Jap) 258,5 (126,5/114,5) 6. Thea Björseth (Nor) 258,4 (123,0/128,0) 7. Josephine Pagnier (Fra) 255,2 (127,5/109,0) 8. Chiara Kreuzer (Avt) 251,4 (122,0/123,0) . Silje Opseth (Nor) 251,4 (133,0/104,5) 10. Katharina Althaus (Nem) 249,2 (127,5/107,5) ... 14. Špela Rogelj (Slo) 238,8 (122,0/115,0) 15. Jerneja Brecl (Slo) 238,2 (125,5/108,0) 22. Maja Vtič (Slo) 208,2 (119,0/101,0) ... * Svetovni pokal, skupno: 1. Marita Kramer (Avt) 1145 točk 2. Nika Križnar (Slo) 901 3. Urša Bogataj (Slo) 821 4. Katharina Althaus (Nem) 724 5. Sara Takanashi (Jap) 597 6. Ema Klinec (Slo) 575 7. Silje Opseth (Nor) 569 8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 329 9. Josephine Pagnier (Fra) 327 10. Jacqui Seifriedsberger (Avt) 307 ... 14. Špela Rogelj (Slo) 285 22. Nika Prevc (Slo) 153 23. Jerneja Brecl (Slo) 152 37. Maja Vtič (Slo) 48 48. Katra Komar (Slo) 9 ...