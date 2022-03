Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odpravi obveznega nošenja mask v šolah in fakultetah za učence, študente in učitelje ter integraciji slovenske podružnice banke Sberbank v NLB in njenem preimenovanju v N Bank. Omenile so tudi slovensko zahtevo za izključitev Rusije iz Svetovne turistične organizacije.