Na okrogli mizi o negotovosti v Evropi v luči napada na Ukrajino

Ljubljana, 3. marca - Tehtna analiza ruskega napada na Ukrajino, ki je Evropo in svet pahnil v negotovost, ter vprašanje, kakšen razvoj dogodkov lahko pričakujemo in kakšna je lahko vloga Slovenije v tem sporu, so bile osrednje teme okrogle mize z naslovom Svet in EU v primežu rusko-ukrajinskega konflikta, ki jo je organizirala evropska poslanka Tanja Fajon.