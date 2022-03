Sprejeta uredba o sredstvih elektronske identifikacije

Ljubljana, 3. marca - Vlada je danes sprejela uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis. Uredba je potrebna za izvajanje zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, določa pa sredstva elektronske identifikacije, ki so izdana z namenom dokazovanja osebne e-identitete.