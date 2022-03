Ruske sile krepijo napade v Ukrajini, od koder je zbežalo več kot milijon ljudi (zbirno)

pripravila Vesna Rojko

Kijev/Moskva/Haag/Ženeva/Ljubljana, 3. marca - Ruske sile so osmi dan invazije na Ukrajino zasedle prvo večje mesto Herson na jugu države in krepijo napade na druga mesta, tudi Kijev. Število beguncev je že preseglo milijon. Delegaciji Ukrajine in Rusije sta začeli drugi krog pogajanj, medtem je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal nadaljevanje ofenzive in prevzem nadzora nad Ukrajino.