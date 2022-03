Petrovič nov slovenski član Evropskega računskega sodišča

Luxembourg, 3. marca - Svet Evropske unije je danes imenoval Jorga Kristijana Petroviča za novega slovenskega člana Evropskega računskega sodišča. Njegov mandat bo trajal od 7. maja letos do 6. maja 2028. Svet je tudi podaljšal mandate treh sedanjih članov sodišča, in sicer iz Češke, Latvije in Poljske.