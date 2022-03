Na širšem območju Semiča iščejo pogrešanega 63-letnika

Poleg policistov iz Črnomlja in Metlike v iskalni akciji sodelujejo tudi gasilci, lovci, znanci in prijatelji, vodniki službenih psov policije in vodniki reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb. Območje so pregledali tudi s policijskim helikopterjem.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršne koli uporabne podatke, ki bi pomagali najti pogrešanega, naj pokličejo na številko policijske postaje Črnomelj (07) 356 66 00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.