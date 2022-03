Pred obalo ukrajinske Odese potonila estonska tovorna ladja

Odesa, 3. marca - Pred obalo ukrajinskega mesta Odesa na jugu države je potonila estonska tovorna ladja. Pred tem so jo zadeli streli. Ukrajinska luška kapitanija je ob tem navedla, da so ladjo zadeli pod gladino in je nato izginila z radarja. Šest članov posadke je po navedbah estonskega zunanjega ministrstva na varnem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.