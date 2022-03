Na Ljubljanski borzi večje povpraševanje po delnicah Krke in NLB

Ljubljana, 3. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnji trgovalni dan sklenil pri 1150,28 točke oz. 1,26 odstotka nad izhodiščem. Borzni posredniki so poskrbeli za 3,8 milijona evrov prometa, največ poslov pa so sklenili z delnicami Krke in NLB, in sicer za 1,6 oz. 1,4 milijona evrov.