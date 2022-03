Ob svetovnem dnevu debelosti izpostavili naraščanje števila oseb s prekomerno telesno težo

Ljubljana, 4. marca - Na svetu je okoli 650 milijonov odraslih in 124 milijonov otrok, ki živijo z debelostjo, ob današnjem dnevu debelosti izpostavljajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Kot pojasnjujejo, tudi v Sloveniji iz leta v leto narašča število oseb, ki živijo z debelostjo, za katero poudarjajo, da je bolezen in ne zgolj estetska motnja.