Štrukelj: Če dogovora z vlado ne bo, bodo šole in vrtci 9. marca zaprti

Ljubljana, 3. marca - Šole in vrtci bodo 9. marca zaprti, če se vlada in šolski sindikat Sviz ne bosta dogovorila o stavkovnih zahtevah, je na današnji novinarski konferenci poudaril glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. V Svizu so razglasili splošno stavko na ravni dejavnosti, kar pomeni, da lahko stavkajo tudi na šolah, kjer stavka ni bila izglasovana, je pojasnil.