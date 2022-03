Ljubljana, 3. marca - Podčetrtek bo v petek in soboto desetič gostil zaključni turnir pokala Terme Olimia. V petkovem polfinalu 27. pokalne sezone se bosta pomerila Siliko in Dobovec (21.00) ter Litija in Hiša daril Ptuj (17.30). Finale bo v soboto ob 20. uri.