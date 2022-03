Podgoršek na letni skupščini Vinis o pomenu manjših vinogradnikov

Slovenske Konjice, 3. marca - Kmetijski minister Jože Podgoršek se je danes udeležil letne skupščine Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis. Podgoršek je na skupščini med drugim izpostavil pomembnost manjših in srednjih vinogradnikov, ki ohranjajo obdelanost vinogradov in med drugim pomembno prispevajo tudi k izgledu krajine.