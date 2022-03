Ukrajina: Ruski uspehi na jugu, število beguncev preseglo milijon

pripravila Jasna Vrečko

Kijev/Moskva/Haag/Ženeva, 3. marca - Ruske sile so prevzele nadzor v mestu Herson na jugu države, so ponoči potrdili ukrajinski viri. Gre za prve večje mesto, ki so ga od začetka invazije pred tednom dni zavzeli Rusi. Iz Kijeva so ponoči poročali o več močnih eksplozijah, v Harkovu se nadaljuje prelivanje krvi, Mariupol naj bi bil obkoljen. Število beguncev je preseglo milijon.