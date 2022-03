Slovensko zdravstvo v pripravah na morebitno krizo in sprejem beguncev zaradi vojne v Ukrajini

Ljubljana, 3. marca - V slovenskem zdravstvu so se začeli pripravljati na morebitno krizo zaradi ruskega napada na Ukrajino, med drugim so aktivirali pripravo na izredne dogodke, ki se lahko zgodijo v zdravstvu zaradi kibernetskih napadov ali pomanjkanja električne energije. Po besedah ministra Janeza Poklukarja so pripravljeni tudi na zdravstveno oskrbo beguncev.