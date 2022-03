Zaključuje se javna razgrnitev piranskega občinskega prostorskega načrta

Piran, 3. marca - Prihodnji četrtek se bo sklenila javna razgrnitev strateškega dela osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Piran in spremljajočega strateškega dela okoljskega poročila. Kot je navedel predstavnik občine Boris Kočevar, bodo vse pripombe preučili in zavzeli stališča do njih. OPN bi lahko sprejeli konec tega ali v začetku prihodnjega leta.