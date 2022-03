Babiš ostal brez imunitete zaradi preiskave o zlorabi sredstev EU

Praga, 3. marca - Češki poslanci so danes nekdanjemu premierju Andreju Babišu odvzeli imuniteto, ki mu je pripadala kot poslancu, saj milijarderju grozijo tožbe zaradi zlorabe evropskih sredstev. S tem so omogočili nadaljnji kazenski pregon Babiša, ki je vlado vodil med letoma 2017 in 2021, poroča francoska tiskovna agencija AFP.