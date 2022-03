Slovenski oktet ob 70-letnici z lastnim abonmajem

Ljubljana, 6. marca - Slovenski oktet se bo ob letošnji 70-letnici delovanja in enaki obletnici Festivala Ljubljana poklonil preteklim generacijam z lastnim abonmajem. V sodelovanju z zavodom so do decembra zasnovali sedem koncertov. Na prvem, ki bo v sredo v Križevniški cerkvi, se bodo pevci sprehodili skozi dela skladateljev, na katere spominja skladateljska aleja.