V MAO okrogla miza o oblikovanju v založništvu

Ljubljana, 4. marca - Ob razstavi Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit je v četrtek zvečer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) potekala okrogla miza na temo Knjiga? Oblikovanje v založništvu. Sodelujoči so se posvetili tako procesu oblikovanja kot vlogi oblikovalca ter svobodi, ki jo ima pri oblikovanju knjig.